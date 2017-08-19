В Нижегородской области открыли звезду в честь полета экипажа Чкалова через Северный полюс

ЧКАЛОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Звезду в честь 80-летия перелета экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс в США в субботу открыли в городе Чкаловск Нижегородской области. На открытие в родной город летчика-испытателя приехала его младшая дочь Ольга Чкалова, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Мне кажется, что такие даты надо отмечать, ведь помимо героических и патриотических дел, это еще все имело научное и географическое значение, потому что они летели в неизвестность. То, что они увидели, записали, имело большое научное значение", - рассказала она журналистам.

На юбилей перелета в Чкаловск съехались сотни гостей. Звезду в честь 80-летия перелета через Северный полюс открыли на улице Чкалова, прямо перед памятником самолету МиГ-21 ПФМ. Звезду расположили по соседству с открытой год назад, которую заложили в честь 80-летия беспосадочного перелета экипажа Чкалова по маршруту Москва - Дальний Восток.

В субботу в Чкаловске состоялось авиашоу с показательными выступлениями парашютистов, водный марш-парад скоростных судов в акватории Горьковского моря, а в воскресенье праздничные мероприятия продолжаться - недалеко от Чкаловска состоится уже 70-й всероссийский мотокросс на кубок Героя Советского Союза В. П. Чкалова.

Валерий Чкалов - советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Был командиром экипажа самолета, который в 1937 году совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штата Вашингтон). Протяженность перелета составила 8504 километра. Экипаж наградили орденами Красного Знамени.