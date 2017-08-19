В конкурсе "Миссис Россия 2017" выиграла Полина Диброва

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Победительницей конкурса "Миссис Россия 2017" стала мама троих детей Полина Диброва, представлявшая Подмосковье. Итоги состязания были подведены в субботу в столичном концертном зале "Мир".
За звание самой красивой замужней дамы боролись 25 финалисток.
По словам Дибровой, победа досталась ей нелегко. Она отметила, что в конкурсе на звание самой-самой "миссис" гораздо сложнее победить, чем в конкурсе на звание "мисс".
"Десять лет назад я уже принимала участие в конкурсе красоты, мы с Димой [телеведущий Дмитрий Дибров] познакомились на конкурсе красоты, но с рождением детей больше занималась только ими, домом, - рассказала ТАСС победительница. - Сейчас дети немного подросли, появилось свободное время, мы с Дмитрием загорелись идеей, а почему бы и не поучаствовать. Детям будет так приятно гордиться мной".
Говоря о своих увлечениях, Диброва сообщила, что изучает системы правильного питания и устраивает марафоны для желающих вести здоровый образ жизни.
По словам Полины, для сохранения красивой фигуры следует внимательно следить за размером порций. "Питание должно быть дозированным и полезным, - сказала "Миссис Россия 2017". - Пирожные я себе позволяю только по праздникам, сегодня тот самый день".
Диброва также отметила, что главный секрет ее сияющей внешности заключается в крепком браке и поддержке супруга. "Основную роль играет муж, если мужчина поддерживает свою жену, если он рядом, женщина всегда будет сиять. По тому, как выглядит женщина, можно определить атмосферу в семье, в которой она живет", - добавила она.
Организатор конкурса Алла Маркина в беседе с ТАСС сообщила, что в этом году за победу боролись не только мамы, но и бабушки.
Супруг победительницы Дмитрий Дибров рассказал ТАСС, что конкурс примечателен и важен тем, что соискательницы "своим видом показывают, что с замужеством жизнь женщины только начинается, а не заканчивается".
Организатором проекта выступил фонд "Планета женщин". В состав жюри вошли актер Александр Ревва, дрессировщик Эдгард Запашный, певица Катя Лель, актриса Ольга Кабо и др.