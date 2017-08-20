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Путин посетит в Крыму молодежный образовательный форум "Таврида"

Общество
20 августа, 0:09 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 20, августа. /ТАСС

Глава государства ознакомится с тематическими выставками творческих групп, фотохудожников, архитекторов и дизайнеров-урбанистов

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© Михаил Метцель/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Республику Крым посетит Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида".

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Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида". Досье

Как сообщала в субботу пресс-служба Кремля, глава государства ознакомится с тематическими выставками творческих групп, фотохудожников, архитекторов и дизайнеров-урбанистов. Также Владимир Путин в неформальной обстановке пообщается с организаторами и участниками ежегодного форума.

Форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела и преподавания истории. Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодежи и подведомственное ему учреждение "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры. В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок.

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