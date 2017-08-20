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Святой престол рассчитывает на прагматизм администрации США в вопросах изменения климата

Общество
20 августа, 8:08 UTC+3 ВАТИКАН Алексей Букалов, Вера Щербакова

Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин предостерег от силовых методов решения международных проблем, основанных на угрозах

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ВАТИКАН, 20 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Святой престол рассчитывает на прагматичный подход американской администрации в международных вопросах, включая борьбу с изменением климата. Об этом ТАСС в эксклюзивном интервью заявил в воскресенье государственный секретарь Ватикана (глава правительства Святого престола) кардинал Пьетро Паролин накануне своей поездки в Россию, которая состоится с 21 по 24 августа.

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"Надеюсь, что несмотря на твердость в исполнении обещаний, данных американским президентом [Дональдом Трампом] во время предвыборной гонки, и, несмотря на то, что Вашингтон объявил о выходе из Парижского соглашения, возобладают прагматичные подходы. С нашей стороны мы можем только пожелать, чтобы президент Дональд Трамп, как и другие представители международного сообщества, не отворачивался от задачи, крайне сложной, пресечения глобального потепления и его негативных последствий, которые сказываются на мировом населении, в частности, ведут к росту неравенства и бедности", - сказал иерарх.

Он отметил, что встреча папы римского Франциска и президента Трампа, состоявшаяся в конце мая, прошла в атмосфере взаимного уважения. "И, я бы сказал, при взаимной откровенности. И понтифик, и американский лидер смогли поделиться своим видением множества вопросов, в том числе и проблемы климатических изменений", - рассказал госсекретарь.

Паролин предостерег от силовых методов решения международных проблем, основанных на угрозах. "В современных международных отношениях, как мне кажется, все более превалирует понимание, что политика и стратегии, опирающиеся на открытое столкновение и противостояние, я бы назвал их "диалог глухих", или, хуже, питающие страхи и основанные на запугивании ядерным или химическим оружием, не ведут к правильным решениям проблем и не снижают трений между странами. Построение мира требует не замыкаться на собственных национальных интересах, а вести терпеливый и конструктивный диалог при взаимном уважении. И это то, что все ожидают от лидеров мировых держав", - заключил кардинал.

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Темы
Борьба с изменениями климата Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Трамп, Дональд Паролин, Пьетро Кирилл (патриарх)
Страны
США Россия Ватикан
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