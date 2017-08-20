Исследователи обнаружили обломки крейсера ВМС США времен Второй мировой войны

ВАШИНГТОН, 20 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американская исследовательская группа под руководством сооснователя корпорации Microsoft Пола Аллена обнаружила обломки крейсера ВМС США Indianapolis времен Второй мировой войны, который доставлял компоненты первой американской ядерной бомбы. Как проинформировала в субботу пресс-служба Военно-морских сил США, корабль был потоплен японской подлодкой.

"Команда гражданских исследователей во главе с предпринимателем и благотворителем Полом Алленом сообщила, что они обнаружили обломки крейсера ВМС США времен Второй мировой войны Indianapolis, который был потерян 30 июля 1945 года, - отмечается в сообщении. - Это значительное открытие, принимая во внимание глубину моря в районе, где был потерян корабль - более 18 тыс. футов (почти 5,5 км)".

В пресс-службе рассказали, что обломки Indianapolis лежат на дне в северной части Тихого океана. Команда из 13 человек на исследовательском судне Аллена смогла отыскать их на глубине примерно 5,5 км. Исследователи продолжат поиски оставшихся обломков и будут изучать найденные.

Попытки обнаружить крейсер предпринимались и в прошлом. Однако команда Аллена оказалась более успешной по ряду причин. Так, его судно оснащено современным оборудованием, позволяющим исследовать морское дно на глубине 6 км. Ключевую роль сыграли и результаты исследования историка Ричарда Халвера, который обнаружил, что поиски необходимо вести к западу от предполагаемого первоначально места потопления крейсера. Команда Аллена, руководствуясь работами Халвера, потратила несколько месяцев на изучение морского дна площадью 1,5 тыс. кв. км и обнаружила обломки Indianapolis. В ВМС США указали, что попросили исследователей не раскрывать прессе место обнаружения обломков.

Экспедиции Аллена также ранее приводили к обнаружению других кораблей времен Второй мировой войны - японского линкора Musashi в марте 2015 года и итальянского эскадренного миноносца Artigliere в марте 2017 года.

Indianapolis - американский тяжелый крейсер типа Portland погиб через четыре дня после того, как доставил на остров Тиниан компоненты первой американской ядерной бомбы "Малыш", которая предназначалась для сброса на Хиросиму. Корабль затонул в течение 12 минут после того, как был торпедирован японской подводной лодкой. Приблизительно 800 из 1 196 военнослужащих спаслись после того, как корабль затонул. Однако в течение четырех-пяти дней пребывания в воде выжить смогли лишь 316 из них, остальные погибли из-за обезвоживания, переохлаждения и нападения акул. Выживших обнаружил патрульный самолет, который и вызвал спасателей.

В 2016 году состоялась премьера фильма "Крейсер" с актером Николасом Кейджем в главной роли. Лента повествует о судьбе Indianapolis и его экипажа.