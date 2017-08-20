Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Белоруссии создали копию массовой советской боевой самоходки военного времени СУ-76М

Общество
20 августа, 11:10 UTC+3 МИНСК МИНСК 20, августа. /ТАСС

Легкая самоходка СУ-76, вооруженная 76-миллиметровой пушкой, создана осенью 1942 года, позже был разработан модернизированный образец

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Белорусские реставраторы-специалисты историко-культурного комплекса "Линия Сталина" завершили работы по воссозданию самоходной боевой машины СУ-76М, производство которой было налажено в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны эта самоходка оказалась самой массовой боевой машиной после легендарного танка Т-34.

Смотрите также

В Крыму проходит экспедиция по поиску затонувших кораблей Великой Отечественной войны

Первая зенитка, "Катюша" и "речной танк": в Крыму проходит экспедиция Минобороны РФ

Граждане стран СНГ вместе почтили в Женеве память советских воинов и тружеников тыла

Реализация проекта по воссозданию СУ-76М началась в марте нынешнего года. "Работы по созданию нашей реплики СУ-76М начались с разделки корпуса БМП и созданию новой коробки корпуса, в которую установили мотор и трансмиссию", - отметил директор по развитию и продвижению ИКК "Линия Сталина" Михаил Метла.

Уже в апреле на новой машине установили 76-миллиметровую пушку ЗИС-3, после чего специалисты приступили к созданию рубки самоходки. В июне начались работы по ходовой части. Для этого балансиры были заимствованы у БМП, а катки и гусеницы у легкого тягача АТ-П.

Впервые широкой публике воссозданную СУ-76М покажут 9 сентября на "Линии Сталина" во время праздника, посвященного профессиональному дню военнослужащих танковых войск. Посетители смогут увидеть выступление легендарной самоходки во время реконструкции боя Великой Отечественной войны. Всего в военно-исторических реконструкциях 9-10 сентября примут участие более 200 реконструкторов из военно-исторических клубов СНГ и ближнего зарубежья. Будет задействовано более 20-ти единиц техники.

Эхо войны

В рамках проекта "Эхо войны" реставраторы ИКК "Линия Сталина" уже несколько лет занимаются восстановлением, воссозданием техники и образцов вооружения, которые укрепляли оборону и обеспечивали наступательные операции в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной войны. За это время специалистами были восстановлены Т-34, в том числе одна из машин, созданная в 1943 году. На территории комплекса можно увидеть легендарный танк КВ-1, восстановленные Т-44 и СУ-100. Здесь также размещаются реплики Panzer III, Panzer 38(t) и ряд других образцов вооружения и техники. Свое место сейчас займет и СУ-76М.

Легкая самоходка СУ-76, вооруженная 76-миллиметровой пушкой, была создана осенью 1942 года. Первые СУ-76 в составе двух полков были отправлены на Волховский фронт. В ходе боев в машине были обнаружены дефекты, в первую очередь связанные с параллельной установкой двух двигателей. В результате был разработан модернизированный образец СУ-76М. В августе 1943 года машина успешно прошла государственные испытания и была принята на вооружение Красной Армии. Всего за годы войны было выпущено 560 СУ-76 и около 11,5 тыс. СУ-76М.

ИКК "Линия Сталина" - военно-исторический музей под открытым небом. Его основу составляют доты Минского укрепрайона, который входил в систему фортификаций, созданную в конце 20-х - начале 30-х годов на западной границе СССР, существовавшей до 1939 года. В музее представлена экспозиция военной техники, артиллерии, танков, авиации, стрелкового оружия, все виды окопов, позиции для стрелковых отделений, блиндажи для укрытия личного состава.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вторая мировая война
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
19
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под Калининградом
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников
6
"Хлебный Спас" собрал в Пермском крае представителей более 30 национальностей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
2
СК возбудил дело по факту убийства семьи бизнесмена под Белгородом
3
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
4
В ГИБДД сообщили о пострадавших при наезде на пешеходов в Петербурге
5
Глоток детства: в прокат вышел "Телохранитель киллера"
6
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
7
Ликсутов: четыре крупных парка небходимо закатать в асфальт, чтобы Москва поехала свободно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама