В Белоруссии создали копию массовой советской боевой самоходки военного времени СУ-76М

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Белорусские реставраторы-специалисты историко-культурного комплекса "Линия Сталина" завершили работы по воссозданию самоходной боевой машины СУ-76М, производство которой было налажено в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны эта самоходка оказалась самой массовой боевой машиной после легендарного танка Т-34.

Реализация проекта по воссозданию СУ-76М началась в марте нынешнего года. "Работы по созданию нашей реплики СУ-76М начались с разделки корпуса БМП и созданию новой коробки корпуса, в которую установили мотор и трансмиссию", - отметил директор по развитию и продвижению ИКК "Линия Сталина" Михаил Метла.

Уже в апреле на новой машине установили 76-миллиметровую пушку ЗИС-3, после чего специалисты приступили к созданию рубки самоходки. В июне начались работы по ходовой части. Для этого балансиры были заимствованы у БМП, а катки и гусеницы у легкого тягача АТ-П.

Впервые широкой публике воссозданную СУ-76М покажут 9 сентября на "Линии Сталина" во время праздника, посвященного профессиональному дню военнослужащих танковых войск. Посетители смогут увидеть выступление легендарной самоходки во время реконструкции боя Великой Отечественной войны. Всего в военно-исторических реконструкциях 9-10 сентября примут участие более 200 реконструкторов из военно-исторических клубов СНГ и ближнего зарубежья. Будет задействовано более 20-ти единиц техники.

Эхо войны

В рамках проекта "Эхо войны" реставраторы ИКК "Линия Сталина" уже несколько лет занимаются восстановлением, воссозданием техники и образцов вооружения, которые укрепляли оборону и обеспечивали наступательные операции в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной войны. За это время специалистами были восстановлены Т-34, в том числе одна из машин, созданная в 1943 году. На территории комплекса можно увидеть легендарный танк КВ-1, восстановленные Т-44 и СУ-100. Здесь также размещаются реплики Panzer III, Panzer 38(t) и ряд других образцов вооружения и техники. Свое место сейчас займет и СУ-76М.

Легкая самоходка СУ-76, вооруженная 76-миллиметровой пушкой, была создана осенью 1942 года. Первые СУ-76 в составе двух полков были отправлены на Волховский фронт. В ходе боев в машине были обнаружены дефекты, в первую очередь связанные с параллельной установкой двух двигателей. В результате был разработан модернизированный образец СУ-76М. В августе 1943 года машина успешно прошла государственные испытания и была принята на вооружение Красной Армии. Всего за годы войны было выпущено 560 СУ-76 и около 11,5 тыс. СУ-76М.

ИКК "Линия Сталина" - военно-исторический музей под открытым небом. Его основу составляют доты Минского укрепрайона, который входил в систему фортификаций, созданную в конце 20-х - начале 30-х годов на западной границе СССР, существовавшей до 1939 года. В музее представлена экспозиция военной техники, артиллерии, танков, авиации, стрелкового оружия, все виды окопов, позиции для стрелковых отделений, блиндажи для укрытия личного состава.