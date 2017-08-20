Евкуров: полиция нравов не нужна, когда молодежь воспитывается на традициях предков

ТАСС, 20 августа. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не поддержал идею создания в республике полиции нравов, которая контролировала бы поведение молодых людей. Соответствующее предложение было озвучено в субботу на встрече руководителя региона с молодежью, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства республики.

"Один из участников встречи предложил руководителю региона создать полицию нравов, которая, по его мнению, будет регламентировать одежду и поведение молодых людей. Глава эту идею не поддержал, он считает, что это в первую очередь вопрос воспитания в семье. Молодежь должна воспитываться на традициях и обычаях своего народа", - сказали в ведомстве.

Евкуров также отметил, что органы местного самоуправления могут корректно решать подобные вопросы, если они становятся актуальными.

Молодежь Ингушетии также интересовалась видением Евкурова национальной политики региона. "Национальная политика должна стремиться сохранить корни народа, его лучшие обычаи, традиции, но при этом должны учитываться и современные реалии. Мы должны быть вовлечены в общий процесс развития страны, мира. И никогда нельзя забывать, что где бы ты не находился, ты не сам по себе, ты - представитель своего народа", - сказал Евкуров.

Встреча с молодежью прошла на базе отдыха в селении Мужичи Сунженского района.