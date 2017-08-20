Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евкуров: полиция нравов не нужна, когда молодежь воспитывается на традициях предков

Общество
20 августа, 12:28 UTC+3 ТАСС

Глава Ингушетии считает, что контроль поведения молодых людей - это в первую очередь вопрос воспитания в семье

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 20 августа. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не поддержал идею создания в республике полиции нравов, которая контролировала бы поведение молодых людей. Соответствующее предложение было озвучено в субботу на встрече руководителя региона с молодежью, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства республики.

Смотрите также
Во время концерта по случаю 25-летия республики Ингушетия

Четверть века самостоятельности: в столице Ингушетии празднуют 25-летие республики

"Один из участников встречи предложил руководителю региона создать полицию нравов, которая, по его мнению, будет регламентировать одежду и поведение молодых людей. Глава эту идею не поддержал, он считает, что это в первую очередь вопрос воспитания в семье. Молодежь должна воспитываться на традициях и обычаях своего народа", - сказали в ведомстве.

Евкуров также отметил, что органы местного самоуправления могут корректно решать подобные вопросы, если они становятся актуальными.

Молодежь Ингушетии также интересовалась видением Евкурова национальной политики региона. "Национальная политика должна стремиться сохранить корни народа, его лучшие обычаи, традиции, но при этом должны учитываться и современные реалии. Мы должны быть вовлечены в общий процесс развития страны, мира. И никогда нельзя забывать, что где бы ты не находился, ты не сам по себе, ты - представитель своего народа", - сказал Евкуров.

Встреча с молодежью прошла на базе отдыха в селении Мужичи Сунженского района.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
19
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под Калининградом
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников
6
"Хлебный Спас" собрал в Пермском крае представителей более 30 национальностей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
2
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
3
В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС
4
СК возбудил дело по факту убийства семьи бизнесмена под Белгородом
5
Глава МИД Германии выступил против продолжения "большой коалиции"
6
Times: Елизавета II не собирается отрекаться от престола
7
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама