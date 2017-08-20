Началась реконструкция последнего участка трассы "Сортавала" в Ленинградской области

ПРИОЗЕРСК /Ленинградская область/, 20 августа. /ТАСС/. Дорожники приступили к реконструкции 20-километрового участка федеральной автомобильной дороги А-121 "Сортавала".

"Надеюсь, работы будут проведены в срок и с надлежащим качеством", - сказал министр транспорта РФ Максим Соколов на мероприятии, посвященном началу строительства. Он поручил заказчику - Упрдор "Северо-Запад" - до весны 2018 года проработать график работ по грунтовому участку, который также есть в проекте реконструкции.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад" (Росавтодор), в рамках реконструкции будет ликвидирован последний грунтовый участок протяженностью 5 км на сети федеральных автодорог Северо-Западного федерального округа.

Участок с 131-го по 153-й км автодороги "Сортавала" проходит по территории города Приозерска Ленинградской области, поселков Бригадное, Бурнево, Березово. Это шестой этап масштабной программы реконструкции трассы. Работы на данном участке общей стоимостью 7,2 млрд рублей предусматривают строительство 11,7 км новой дороги, возведение двух мостов через реку Тихая, ремонт путепровода через железнодорожные пути, добавили в пресс-службе.

Благодаря вводу участка дороги в эксплуатацию, время в пути по нему сократится в два раза до 20 минут.

За последние семь лет в границах региона отремонтировано около 60 км автодорог, в настоящее вреся продолжается строительство на отрезке трассы с 57-го км по 81-й км. Открыть движение планируется в четвертом квартале 2018 года. Также ведутся работы по капитальному ремонту общей протяженностью 50 км по трассе "Сортавала".