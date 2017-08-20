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В Индии подросток нашел бриллианты на $70 тыс. и вернул их владельцу

Общество
20 августа, 14:31 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито

Алмазная ассоциация Сурата заявила, что в благодарность за честность юноши намерена на протяжении года спонсировать его образование

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ТАСС, 20 августа. В Индии 15-летний подросток нашел мешок с бриллиантами на сумму около 4,5 млн рупий ($70 тыс.) и вернул его содержимое владельцу. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Случай произошел в городе Сурат. Вишал Упадхайя и его отец смогли найти владельца камней после обращения в Алмазную ассоциацию Сурата. Им оказался брокер Мансукхбхай Савалия, который обронил мешок, выходя из хранилища.

Ассоциация поблагодарила юношу за честность, организовав торжественное мероприятие, на котором было объявлено, что организация намерена на протяжении года спонсировать образование Вишала Упадхайи.

"Алмазная ассоциация обязуется финансировать образование Вишала в течение одного года в качестве награды за его честность, - заявил ее президент Динеш Навадия. - Дальнейшее будущее Вишала зависит от него самого, но, думаю, смышленый мальчик не потеряется и сможет использовать эту возможность на все 100%".

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