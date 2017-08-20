Губернатор: пострадавшие от ливня красноярцы получат поддержку

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Жители Красноярска, чьи дома пострадали от сильного ливня, получат поддержку. Такое заявление сделал губернатор региона Виктор Толоконский, сообщила в воскресенье пресс-служба краевого правительства.

"Большой объем работ будет проведен в воскресенье. Если потребуется, ликвидация последствий ливней продолжится ночью. Гражданам, чьи домовладения пострадали, будет оказана поддержка", - сказал Толоконский.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что говорить о конкретных мерах поддержки пока рано, так как еще нет точной информации по пострадавшим домовладениям и не определен размер ущерба.

По словам губернатора, зафиксированы подтопления частных домов, подвалов и дорожного полотна улиц, находящихся в низинах, пострадавших нет. В местах, где необходима откачка воды, подача электроэнергии временно прекращена. В первую очередь откачка воды производится в подземных переходах и путепроводах.

Как сообщал ТАСС ранее, три человека эвакуированы и временно размещены в санатории "Лесной". К приему пострадавших готовы социальная гостиница "Родник". Более двадцати человек при ухудшении ситуации готовы переехать во временные пункты эвакуации. В городе действует режим ЧС.

По информации гидрометцентра, с четырех до 11 часов утра в городе выпало 44 мм осадков, еще 14 мм ожидается в течение суток. При этом месячная норма осадков - 68 мм. По данным Среднесибирского УГМС, осадки ожидаются и в понедельник.

Ликвидация последствий ливня

По данным мэрии Красноярска, по состоянию на 15 (11:00 мск) часов 20 августа зафиксировано снижение уровня осадков и улучшение дорожной ситуации. Откачивающая техника муниципальных предприятий и привлеченных организаций работает на 32 улицах.

По-прежнему на пяти улицах, в том числе на улице Шумяцкого, действует режим ограничения для движения транспорта, либо его перекрытие. Восстановлено трамвайное движение на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий". По информации представителей энергосетевой компании, в 121 доме отсутствует электроснабжение и будет восстановлено предположительно до 21.30 (17:30 мск).