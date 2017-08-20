Прощание с советником главы Минздрава Ланским пройдет во вторник

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Прощание с советником министра здравоохранения РФ Игорем Ланским, который погиб в результате несчастного случая в Ялте 18 августа, состоится во вторник на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Прощание с советником министра здравоохранения РФ Игорем Львовичем Ланским состоится во вторник, 22 августа 2017 г., на Троекуровском кладбище в 13:00", - отмечается в сообщении.

Ланской с 2002 по 2008 годы работал в РБК на позициях старшего вице-президента, директора по инвестициям и первого вице-президента, а также управляющего партнера направления стратегических коммуникаций группы компаний "РосБизнесКонсалтинг". С 2010 г. был членом совета Российского агентства медико-социальной информации АМИ-ТАСС, учрежденного ИТАР-ТАСС.

С 16 сентября 2013 года был назначен советником министра здравоохранения РФ. В Минздраве РФ курировал вопросы медицинского туризма, науки, инноваций и общественного здоровья.