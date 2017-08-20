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Врио ярославского губернатора вручил награды за восстановление Толгского монастыря

Общество
20 августа, 16:44 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ

В обители прошли праздничные мероприятия, посвященные 30-летию ее возрождения

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 августа. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов в воскресенье вручил почетные знаки Алексея Петровича Мельгунова руководителям двух ярославских предприятий за большой личный вклад в восстановление Толгской обители в Ярославской области. Награды получили председатель совета директоров ООО "Меркаторг Холдинг" Станислав Николаев и генеральный директор ОАО "Центр Турстрой" Петр Ольховский, передает корреспондент ТАСС с места события. Награждение состоялось в день празднования 30-летия возрождения монастыря.

"30 лет назад была начата летопись восстановления Толгского монастыря благодаря трудам матушки Варвары. С верой, с молитвой, с трудом удалось достичь такого результата. Я хотел бы поблагодарить руководство попечительского совета за проделанную работу. Позвольте мне наградить почетным знаком Алексея Петровича Мильгунова тех, кто принял активное участие в возрождении монастыря", - сказал собравшимся Миронов.

20 августа в Свято-Введенском Толгском монастыре состоялись торжества, посвященные Дню Толгской иконы Божьей матери и 30-летию возрождения первой в современной России женской обители. Поздравить монахинь и паломников прибыли члены попечительского совета монастыря - полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов и помощник президента Игорь Левитин.

"Несколько лет мы работаем над возрождением обители вместе с матушкой Варварой, за эти 30 лет монастырь сильно преобразился, сегодня он один из лучших в России", - сказал Левитин.

Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова учрежден в 2010 году для награждения граждан за значительные заслуги и высокие достижения в социально-экономическом и культурном развитии Ярославской области.

Толгская обитель

Свято-Введенский Толгский женский монастырь относится к Ярославской епархии Русской православной церкви. Обитель расположена в Ярославле на левом берегу Волги.

Монастырь был основан в 1314 году как мужской епископом Ростовским Прохором на месте обретения им иконы Богородицы (Толгская икона), ставшей главной святыней обители. В 1928 году монастырь был закрыт, а в 1987 году передан РПЦ и вновь открыт как первая возрожденная женская обитель. За каменной стеной монастыря находится уникальный парк из сибирского кедра.

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Миронов, Дмитрий Юрьевич
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