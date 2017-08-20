На Кубани поисковики обнаружили останки шести погибших в 1942 году солдат

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Участники поисковой экспедиции "Битва за Кавказ" обнаружили тела шести солдат, которые погибли в 1942 году во время Туапсинской оборонительной операции. Поисковики надеются, что личность одного из них поможет установить ложка, которая могла быть семейной реликвией, сообщил в воскресенье ТАСС руководитель ассоциации поисковых отрядов "Кубаньпоиск" Виталий Фоменко.

"Экспедиция закончилась. Приезжали 240 человек из восьми регионов. Подняли шестерых бойцов. Возможно, имя одного будет установлено, при нем были обнаружены котелок, ложка с именем и инициалами и кружка", - рассказал он.

Собеседник отметил, что ложка была не обычной алюминиевой, а мельхиоровой, что также может стать зацепкой при определении личности. "Бывает, что это семейная реликвия, боец берет ее на фронт именно из семейного сервиза. В 2008 году подняли ложку вместе с бойцом, приносим сестре, она говорит, что сервиз (из которого взята ложка - прим. ТАСС) до сих пор в семье хранится. Ложка тоже мельхиоровая, показывает сервиз и говорит: "Я лично ему эту ложку в вещмешок клала, когда он на фронт уходил", - добавил Фоменко.

За время работы поисковики обследовали территорию горы Фонарь, урочища Кочканова и хребта Котх в районе города Горячий Ключ. Боец с именной ложкой был обнаружен в окопе, еще два - на другой позиции, а останки троих солдат найдены в воронке от снаряда. Все они погибли, предположительно, осенью 1942 года во время Туапсинской оборонительной операции.

В своей работе участники экспедиции опирались на военные карты 1941-1943 годов. Поиски велись в лесах и горной местности, что обычно осложняет работу, однако на месте воронок и окопов до сих пор остались характерные углубления. Помимо тел были обнаружены три мины и шесть гранат, которые уничтожены саперами Росгвардии, а также гильзы и элементы оружия.

Туапсинская оборонительная операция

Город Туапсе расположен на берегу Черного моря, райцентр в Краснодарском крае. Крупный промышленный центр, транспортный узел, морской порт.

Летом 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт стал главной военно-морской базой Черноморского флота. К концу августа немецкие войска уже заняли Краснодар и Майкоп и готовили в направлении Туапсе прорыв. Осенью началась Туапсинская оборонительная операция.

Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе, советские войска 150 дней сдерживали врага. Немецкие войска были остановлены в 23 км от города. Корабли Черноморского флота прикрывали побережье с моря и доставляли пополнение, боеприпасы, продовольствие, эвакуировали жителей города и раненых. Город подвергся бомбардировкам и обстрелу.

В Туапсинской оборонительной операции потери советской стороны составили около 100 тыс. человек. Всего, по данным кубанских поисковиков, за время Великой Отечественной войны на территории современного Краснодарского края погибли около 500 тыс. солдат. Найдены и захоронены тела только 142 тыс. бойцов.