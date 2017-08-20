Игорь Левитин пообещал восстановить Никольский храм Толгского монастыря в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 августа. Никольский храм и кельи Свято-Введенского Толгского монастыря будут восстановлены в 2018 году. Об этом в воскресенье сообщил помощник президента Игорь Левитин во время торжеств, посвященных Дню Толгской иконы Божией матери и 30-летию возрождения первой в современной России женской обители.

"Мы начали возрождать Никольский храм, Никольские кельи с выходом на Волгу и, я уверен, что в следующем году мы все завершим, Ярославль увидит обновленный монастырь", - сказал Левитин.

Он также передал настоятельнице монастыря игуменье Варваре документ, свидетельствующий о завершении работ по восстановлению Спасских келий.

"Когда мы приступили к возрождению храма, матушка Варвара сказала - давайте сначала все сделаем для людей, а потом для сестер. Сейчас я хочу передать матушке Варваре документ, который свидетельствует о том, что мы возродили Спасские кельи, стены монастырской ограды, примыкающие к кельям. Жилье, где живут послушницы, сдано в эксплуатацию", - отметил Игорь Левитин.

На торжества в Свято-Введенский Толгский монастырь 20 августа прибыл также член попечительского совета монастыря полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Как ранее сообщал ТАСС, Миронов вручил почетные знаки Алексея Петровича Мельгунова руководителям двух ярославских предприятий за большой личный вклад в восстановление Толгской обители.

Толгская обитель

Свято-Введенский Толгский женский монастырь относится к Ярославской епархии Русской православной церкви. Обитель расположена в Ярославле на левом берегу Волги.

Монастырь был основан в 1314 году как мужской епископом Ростовским Прохором на месте обретения им иконы Богородицы (Толгская икона), ставшей главной святыней обители. В 1928 году монастырь был закрыт, а в 1987 году передан РПЦ и вновь открыт как первая возрожденная женская обитель. За каменной стеной монастыря находится парк из сибирского кедра.