Игорь Левитин пообещал восстановить Никольский храм Толгского монастыря в Ярославле

Тарпищев: Шарапова покажет хороший результат на US Open лишь в случае удачной жеребьевкиСпорт 20 августа, 17:56
СМИ: автомобиль протаранил гостей вечеринки в БельгииПроисшествия 20 августа, 17:25
"Зенит" победил "Амкар" и единолично возглавил турнирную таблицу РФПЛСпорт 20 августа, 16:53
Сборная России завоевала семь медалей в первый день УниверсиадыСпорт 20 августа, 16:25
Ласицкене пропустит турнир в Германии и выступит только в финале "Бриллиантовой лиги"Спорт 20 августа, 16:18
В Москве арестован глава компании "Настюша" за задержку строительства ЖК ЦарицыноПроисшествия 20 августа, 15:53
Обладатель серебра ЧМ в прыжках в высоту Лысенко выступит 26 августа в немецком ЭберштадтеСпорт 20 августа, 15:44
Российские пловцы выиграли бронзу Универсиады в эстафете 4х100 м вольным стилемСпорт 20 августа, 15:43
Алексей Миранчук извинился перед Глушаковым за фол в матче "Спартака" и "Локомотива"Спорт 20 августа, 15:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 августа. Никольский храм и кельи Свято-Введенского Толгского монастыря будут восстановлены в 2018 году. Об этом в воскресенье сообщил помощник президента Игорь Левитин во время торжеств, посвященных Дню Толгской иконы Божией матери и 30-летию возрождения первой в современной России женской обители.
"Мы начали возрождать Никольский храм, Никольские кельи с выходом на Волгу и, я уверен, что в следующем году мы все завершим, Ярославль увидит обновленный монастырь", - сказал Левитин.
Он также передал настоятельнице монастыря игуменье Варваре документ, свидетельствующий о завершении работ по восстановлению Спасских келий.
"Когда мы приступили к возрождению храма, матушка Варвара сказала - давайте сначала все сделаем для людей, а потом для сестер. Сейчас я хочу передать матушке Варваре документ, который свидетельствует о том, что мы возродили Спасские кельи, стены монастырской ограды, примыкающие к кельям. Жилье, где живут послушницы, сдано в эксплуатацию", - отметил Игорь Левитин.
На торжества в Свято-Введенский Толгский монастырь 20 августа прибыл также член попечительского совета монастыря полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Как ранее сообщал ТАСС, Миронов вручил почетные знаки Алексея Петровича Мельгунова руководителям двух ярославских предприятий за большой личный вклад в восстановление Толгской обители.
Свято-Введенский Толгский женский монастырь относится к Ярославской епархии Русской православной церкви. Обитель расположена в Ярославле на левом берегу Волги.
Монастырь был основан в 1314 году как мужской епископом Ростовским Прохором на месте обретения им иконы Богородицы (Толгская икона), ставшей главной святыней обители. В 1928 году монастырь был закрыт, а в 1987 году передан РПЦ и вновь открыт как первая возрожденная женская обитель. За каменной стеной монастыря находится парк из сибирского кедра.