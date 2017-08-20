СК проводит проверку по факту загрязнения Яузы

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ТАСС, 20 августа. Московские следователи начали проверку по информации СМИ о загрязнении реки Яузы в столице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственном управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Главным следственным управлением СК по Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о загрязнении реки Яузы на территории Москвы", - сказала она.
Ранее в СМИ были распространены снимки участков реки Яузы, на которых видно, что на поверхности воды появилась белая пена неизвестного происхождения.
В рамках проверки следователи проведут комплекс необходимых проверочных мероприятий, в ходе которых будет установлено, был ли причинен ущерб экологии.