СК проводит проверку по факту загрязнения Яузы

ТАСС, 20 августа. Московские следователи начали проверку по информации СМИ о загрязнении реки Яузы в столице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственном управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением СК по Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о загрязнении реки Яузы на территории Москвы", - сказала она.

Ранее в СМИ были распространены снимки участков реки Яузы, на которых видно, что на поверхности воды появилась белая пена неизвестного происхождения.

В рамках проверки следователи проведут комплекс необходимых проверочных мероприятий, в ходе которых будет установлено, был ли причинен ущерб экологии.