Путин поддержал идею грантовой поддержки образования для режиссеров

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею о распространении грантовой поддержки на финансирование второго высшего образования для будущих режиссеров. "Действующий закон разрешает получить только одно высшее образование на бюджетной основе, бесплатно, - заявил он на встрече с участниками молодежного образовательного форума "Таврида". - Систему грантов [на это], конечно, можно предусмотреть".
Путин напомнил, что вопрос о распространении сферы использования грантовой поддержки уже поднимало Министерство культуры РФ. "Я их [такие предложения] поддержу: думаю, что это не такие уж большие деньги, это штучный товар, что называется, режиссура - это штучный товар, поэтому, конечно, мы это сделаем", - заверил глава государства.