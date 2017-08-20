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Путин поддержал идею грантовой поддержки образования для режиссеров

Общество
20 августа, 19:28 UTC+3 БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/ 20, августа. /ТАСС

Президент также отметил, что "режиссура - это штучный товар" и напомнил, что вопрос о распространении сферы использования грантовой поддержки уже поднимало Миникультуры РФ

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею о распространении грантовой поддержки на финансирование второго высшего образования для будущих режиссеров. "Действующий закон разрешает получить только одно высшее образование на бюджетной основе, бесплатно, - заявил он на встрече с участниками молодежного образовательного форума "Таврида". - Систему грантов [на это], конечно, можно предусмотреть".

Путин напомнил, что вопрос о распространении сферы использования грантовой поддержки уже поднимало Министерство культуры РФ. "Я их [такие предложения] поддержу: думаю, что это не такие уж большие деньги, это штучный товар, что называется, режиссура - это штучный товар, поэтому, конечно, мы это сделаем", - заверил глава государства.

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