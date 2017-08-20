Путин пообещал внести проект по производству одежды для инвалидов в профильную стратегию

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал учесть проект по производству одежды для инвалидов в готовящейся стратегии поддержки производства оборудования для реабилитации этой категории граждан. Таким образом на встрече с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида" Путин прокомментировал просьбу одной из участниц встречи - дизайнера одежды для людей с ограниченными возможностями - поддержать ее проект. В рамках проекта инвалиды сами производят специальную одежду.
"Вы вовремя об этом заговорили, потому что правительство сейчас готовит стратегию, связанную с поддержкой производств, где осуществляется производство реабилитационного оборудования для людей с ограниченными возможностями. Вот эту тему совершенно точно можно и нужно включить в эту стратегию", - сказал Путин. Он добавил, что стратегия предусматривает на ближайшие два-три года расходы порядка 1,5 млрд рублей "для начала". "И ваше направление мы туда включим", - заверил президент.
Дизайнер также попросила главу государства принять участие в рекламе такой одежды. "Помимо финансовой поддержки, которая тоже важна, вы, как лидер нашей страны, готовы принять участие в рекламной кампании этой одежды?" - спросила она.
"[В рекламе] этой одежды - готов", - согласился президент.