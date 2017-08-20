После ливня в Красноярске восстановили электроснабжение в 135 домах

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Подача электроэнергии восстановлена в 135 домах Красноярска, обесточенных после сильного ливня в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"По состоянию на 22:00 местного времени (18:00 мск) в 135 из 214 ранее отключенных многоквартирных домов электроснабжение восстановлено. Работы на сетях и электроподстанциях продолжаются. Также продолжаются работы по откачке дождевых и сточных вод на улицах и магистралях города", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в частном секторе Железнодорожного района установлен круглосуточный пост спасателей МЧС.