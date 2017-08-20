Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

После ливня в Красноярске восстановили электроснабжение в 135 домах

Общество
20 августа, 21:08 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, августа. /ТАСС

Всего из-за непогоды без электричества остались жители 214 домов. Восстановительные работы продолжаются

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Подача электроэнергии восстановлена в 135 домах Красноярска, обесточенных после сильного ливня в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"По состоянию на 22:00 местного времени (18:00 мск) в 135 из 214 ранее отключенных многоквартирных домов электроснабжение восстановлено. Работы на сетях и электроподстанциях продолжаются. Также продолжаются работы по откачке дождевых и сточных вод на улицах и магистралях города", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в частном секторе Железнодорожного района установлен круглосуточный пост спасателей МЧС.

Смотрите также

Движение транспорта в Красноярске восстановлено после ливня

Ливень в Красноярске подтопил подвалы почти 100 домов, школ и детсадов

В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
19
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под Калининградом
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников
6
"Хлебный Спас" собрал в Пермском крае представителей более 30 национальностей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
2
СМИ: сирийские войска разгромили крупный форпост террористов на пути к Дейр-эз-Зору
3
Трехлетнего мальчика насмерть засыпало песком в Волгоградской области
4
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
5
В МИД Армении назвали абсурдным пожелание Турции вступить в таможенную зону ЕврАзЭС
6
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
7
В Москве арестован глава компании "Настюша" за задержку строительства ЖК Царицыно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама