После ливня в Красноярске восстановили электроснабжение в 135 домах

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КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Подача электроэнергии восстановлена в 135 домах Красноярска, обесточенных после сильного ливня в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
"По состоянию на 22:00 местного времени (18:00 мск) в 135 из 214 ранее отключенных многоквартирных домов электроснабжение восстановлено. Работы на сетях и электроподстанциях продолжаются. Также продолжаются работы по откачке дождевых и сточных вод на улицах и магистралях города", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в частном секторе Железнодорожного района установлен круглосуточный пост спасателей МЧС.