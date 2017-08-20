Путин призвал минимизировать влияние государства на фильтрацию информационного контента

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Творческое сообщество должно само фильтровать теле- и интернет-контент, влияние государства здесь нужно минимизировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида", комментируя предложение одного из участников беседы о введении некоего фильтра для телевизионного интернет-контента, чтобы избавиться от засилья агрессивной и криминальной информации, которая негативно сказывается на подрастающем поколении.

По словам Путина, "должно быть запрещено то, что запрещено в законе, везде - и в интернете, на телевидении и в других СМИ". "Но все другое может быть осуществлено только одним способом - фильтрация с помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему морально-этических фильтров, это было бы правильно, чтобы если не исключить, то минимизировать, но лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства", - сказал Путин.

Президент предложил "вместе подумать над созданием таких механизмов". Он добавил, что находится в контакте с руководителями наших основных телевизионных каналов, "с теми людьми, которые так или иначе влияют на то, что, скажем, в интернете происходит".

"Могу сказать, что они это сами понимают, и стараются эту ситуацию как-то изменить к лучшему. Но в современном мире это сложно сделать - поток профильтровать, есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер, и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что "в век интернета это сложно сделать - отфильтровать все подряд, но в некоторых странах предпринимаются такие попытки".