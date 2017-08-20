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Путин заявил, что расширение перечня школьных предметов нужно обсуждать со специалистами

Общество
20 августа, 20:33 UTC+3 БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/ 20, августа. /ТАСС

Президент отметил, что существует "много весьма важных направлений", которые можно было бы изучать в школе

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что идею расширения круга школьных предметов нужно тщательно прорабатывать со специалистами.

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"Что должно быть в обязательной программе [в школе], что в необязательной, что должно в кружках изучаться - это те проблемы, которые должны быть исследованы специалистами, детскими психологами, педагогами", - заявил он на встрече с участниками молодежного образовательного форума "Таврида".

Так глава государства отреагировал на предложение одного из участников встречи о введении в школе курса актерского мастерства. "Сложный вопрос, потому что очень много весьма важных направлений для того, чтобы быть представленными в школьной программе", - отметил Путин. "Действительно, все очень важно, в том числе то, о чем вы сказали", -  добавил глава государства.

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