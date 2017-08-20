Путин в Крыму обсудил с участниками "Тавриды" помощь творческой молодежи и цензуру

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил в воскресенье Всероссийский образовательный форум "Таврида". Глава государства провел почти полтора часа, отвечая на вопросы молодых участников форума, которые касались множества тем - от съемок документальных и художественных фильмов до предпочтений президента в одежде.

По большей части вопросы касались творческой среды. В числе таковых была отмечена проблема нравственности и цензуры на телевидении и в интернете. Путин высказал мнение о том, что творческое сообщество должно само фильтровать теле- и интернет-контент, а влияние государства в этой сфере нужно минимизировать.

По словам президента, "должно быть запрещено то, что запрещено в законе, везде - и в интернете, на телевидении и в других СМИ". "Но все другое может быть осуществлено только одним способом - фильтрация с помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему морально-этических фильтров, это было бы правильно, чтобы если не исключить, то минимизировать, но лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства", - сказал Путин.

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В меньшей степени творческий, но не менее важный вопрос касался проблемы вовлечения людей с ограничениями по здоровью в трудовую деятельность. Его подняла одна из участниц форума - дизайнер одежды для инвалидов, которая предложила продумать механизмы обеспечения таких людей работой.

"Вы вовремя об этом заговорили, потому что правительство сейчас готовит стратегию, связанную с поддержкой производств, где осуществляется производство реабилитационного оборудования для людей с ограниченными возможностями. Вот эту тему совершенно точно можно и нужно включить в эту стратегию", - сказал Путин.

Дизайнер попросила главу государства принять участие и в рекламе такой одежды. "Помимо финансовой поддержки, которая тоже важна, вы как лидер нашей страны готовы принять участие в рекламной кампании этой одежды?" - спросила она. "Этой одежды - готов", - согласился Путин.

Зеленый свет творческим начинаниям

Путин также поддержал ряд других идей, прозвучавших на форуме. Так, он считает возможным возобновление системы распределения заказов для молодых художников через художественные комбинаты. "Обязательно с коллегами поговорю, в том числе из Министерства культуры, думаю, что вполне можно решить такой вопрос и это воссоздать", - сказал он.

Позитивно Путин отнесся и к идее распространения грантовой поддержки на финансирование второго высшего образования для будущих режиссеров. "Систему грантов [на это], конечно, можно предусмотреть", - считает он.

Говоря о кинематографе, Путин поддержал идею съемки художественного фильма о выдающемся отечественном математике Григории Перельмане. При этом он подчеркнул, что важно заручиться в данном вопросе поддержкой самого ученого.

Во время общения с молодежью президент также пообещал подумать о мерах продвижения молодых российских композиторов, о субсидировании показа документальных фильмов, о возможности объявления Года музыки в России, а молодых поэтов призвал пользоваться современными средствами публикации стихов.

Стиль президента - "не заморачиваться"

Во время общения не обошлось и без вопросов личного характера. Так, Путину пришлось раскрыть персональные предпочтения в одежде.

По его словам, стиль президента можно охарактеризовать как деловой, а в быту - "чтобы было удобно, но, конечно, хочется, чтобы было элегантно, красиво". Путин добавил, что, как правило, надевает "то, что есть в шкафу". "Но я сильно на этот счет не заморачиваюсь, хотя признаю, что это очень важно", - добавил он.

Еще один вопрос из разряда личных относился к основным принципам в работе Путина. "Самое главное - порядочность в моем "оркестре" и любовь к тем, ради кого ты работаешь, и к тому, что ты делаешь", - заявил он.

Молодежь без политики

Говоря о проблемах, которые волнуют молодое поколение, Путин высказал мнение о том, что молодежные движения не должны быть идеологизированными в прежнем понимании этого слова. В качестве примера он привел международный молодежный фестиваль, который пройдет в октябре в Сочи.

"Надеюсь, что и организаторы этого фестиваля меня услышат. Они [фестивали] в прежние времена создавались левыми движениями, поэтому и проводились в Советском Союзе и других соцстранах. На сегодняшний день, мне кажется, нужно уйти от этой политизации, нужно, чтобы это мероприятие было посвящено просто молодым людям всего мира вне зависимости от их политических взглядов", - сказал президент.

"Не нужно [это] идеологизировать никак, - добавил он. - Если у нас это получится, то тогда Россия будет хорошей площадкой для объединения молодых людей под знаками общегуманитарных ценностей".