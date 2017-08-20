Telegraph: самый дорогой автомобиль в истории британского автопрома продан за $22,5 млн

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Гоночная автомашина Aston Martin DBR1 1956 года выпуска была продана с аукциона в США за $22,5 млн и стала самым дорогим автомобилем британского производства в истории. Об этом сообщила газета The Sunday Telegraph, проинформировавшая о том, что прежний ценовой рекорд для британских автомашин составлял $21,7 млн.

Торги аукционного дома Sotheby's, на котором состоялась эта историческая сделка, прошли в пятницу в городе Монтерей в американском штате Калифорния в рамках ежегодно проводимой там автомобильной недели.

Пилотом проданного за рекордную сумму спортивного автомобиля был знаменитый британский автогонщик Стирлинг Мосс. Данная машина пришла первой к финишу в 1959 году в гонке на трассе Нюрбургринг в Германии. Начиная с 1962 года ушедший с молотка Aston Martin перестал участвовать в гонках и был трансформирован в транспортное средство, пригодное для уличной езды.