В Китае возложат цветы на мемориале советским и монгольским воинам

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Посольство России в Китае в понедельник проведет памятное мероприятие с возложением цветов и венков на мемориальном комплексе советским и монгольским воинам в городе Чжанцзякоу (провинция Хэбэй) по случаю 72-й годовщины освобождения городов Чжанцзякоу и Чжанбэй от японских агрессоров. Об этом сообщил ТАСС начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

"Мероприятие проводится в связи окончанием масштабных реставрационных работ на мемориале и увековечением дополнительно установленных имен погибших военнослужащих", - сказал он.

По словам Попова, в церемонии планируется участие послов и военных атташе стран СНГ и Монголии в Китае, представителей МИД КНР и администраций провинции Хэбэй, городов Чжанцзякоу и Чжанбэй. Для участия в мероприятии также приглашены родственники советских военнослужащих, погибших при освобождении городов и захороненных на территории мемориала.