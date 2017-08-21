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Андрей Малахов сообщил о переходе на канал "Россия-1"

Общество
21 августа, 1:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Причиной ухода телеведущего с Первого канала стал творческий кризис и желание расти

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов сообщил о своем переходе на канал "Россия-1", в его новые обязанности входит продюсирование собственной передачи. Об этом он сказал в интервью интернет-порталу Wday.ru.

"Название (программы) "Андрей Малахов. Прямой эфир". И это тот же Андрей Малахов в кадре, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий, большим пониманием того, что нужно зрителю", - отметил телеведущий.

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Говоря о решении уйти с первой кнопки, Малахов сказал, что "25 лет, отданных Первому каналу, завершились", причиной стал творческий кризис и желание расти, которое не удавалось реализовать. Он заметил, что не хлопал дверью, а ушел "с уважением и теплом к людям, с которыми работал". Шоумен сообщил, что предупредил руководство о решении уволиться за два месяца.

Ранее два источника на телеканале сообщили ТАСС, что Первый канал покинула вся предыдущая команда передачи "Пусть говорят", бессменным ведущим которой был Малахов. "Заявления написали порядка 30 человек, все редакторы и создатели передачи, работавшие над ней более десяти лет", - сказал собеседник агентства. Другой представитель канала сообщил ТАСС, что набрана команда редакторов, не менее 20 человек, которую привела новый продюсер Наталья Никонова.

СМИ сообщали, что Малахов принял решение уйти на канал "Россия-1" именно из-за концептуальных разногласий с Никоновой. Данные сведения Малахов в интервью порталу комментировать отказался.

Малахов пришел на Первый канал в 1992 году, готовил различные программы. В 2001 году стал ведущим ток-шоу "Большая стирка", в 2004 передачу заменили "Пять вечеров", а еще через год в эфир вышла программа "Пусть говорят". Малахов с 2012 года по субботам ведет на Первом канале ток-шоу "Сегодня вечером". Кроме того, в 2007 году Малахов стал главным редактором журнала StarHit о жизни знаменитостей.

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