ВЦИОМ: государственная символика вызывает у россиян гордость и восхищение

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Гордость и восхищение являются главными чувствами, которые испытывает большинство россиян при виде государственной символики, причем за последнее десятилетие количество их существенно выросло. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которых публикуются в понедельник, накануне Дня государственного флага РФ.

Символы страны

Как следует из материалов исследования, имеющихся в распоряжении ТАСС, основными символами страны для россиян являются государственный флаг, герб и гимн - в 2017 году их назвали 46% опрошенных. Для сравнения: в 2014 году таковых было 57%, а годом позже - 40%.

Вторым по популярности ответом на вопрос, что для вас является олицетворением России, в 2017 году, как и двумя годами ранее, стал "народ, его единство, сплоченность" (его дали 8% респондентов в оба указанных года). А вот на третьем месте российских символов, согласно опросам ВЦИОМ, оказался медведь - его в этом и в 2015 годах называли 6% опрошенных. Далее в списке следуют родина, "сила и мощь, величие", Кремль, Красная площадь.

Гордость и восхищение

Главными чувствами, которые посещают соотечественников при виде госсимволики, являются гордость и восхищение. Согласно опросу ВЦИОМ, именно их испытывают 71% респондентов при виде российского флага, 72% - государственного герба, 75% - при звуках гимна РФ. При этом "суммарная доля респондентов, испытывающих негативные эмоции по отношению к государственным символам, не превышает 5%", отмечается в материалах ВЦИОМ.

Показательно, что за последнее десятилетие процент восхищающихся госсимволами устойчиво растет. Так, в 2006 году флагом восхищались 49% опрошенных, а в 2015 году - 67%.

"Положительное отношение россиян к государственным символам становится все более эмоционально наполненным", - комментирует результаты исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его мнению, имеет место устойчивая тенденция на протяжении последних трех лет, причем "природа этих оценок связана не только с событиями весны 2014 года, но и в целом с изменением восприятия россиянами своего государства и отдельных институтов". "Россия за последние три года смогла не только доказать свое право на самостоятельную внешнюю политику, но и преодолеть много проблем, вызванных действиями западных стран в отношении России. Сила государства формирует чувство уважения", - поясняет эксперт.

Методика исследования

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ-Спутник был проведен 15-16 августа 2017 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.