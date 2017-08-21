Британские благотворительные организации подвержены риску кибератак

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ТАСС, 21 августа. Компьютеры благотворительных организаций Великобритании подвержены большому риску кибератак, так как компании не вкладывают достаточно средств в усиление кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства, опубликованном в понедельник на официальном сайте правительства страны.
"Благотворительным организациям следует прилагать больше усилий для защиты деликатной информации", - приводятся в сообщении слова госминистра Мэтта Хэнкока.
Ранее правительство Великобритании пригрозило компаниям, недостаточно защищенным от кибератак, штрафами до 17 млн фунтов стерлингов ($22 млн). Такое предупреждение содержалось в сообщении, распространенном 8 августа тем же британским министерством в связи с обсуждением мер обеспечения национальной кибербезопасности. Речь шла в первую очередь об операторах в сферах электроэнергии, транспорта, водоснабжения, энергетики, здравоохранения и цифровой инфраструктуры.