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Британские благотворительные организации подвержены риску кибератак

Общество
21 августа, 4:32 UTC+3 ТАСС

Ранее Британские власти пригрозили штрафами компаниям, которые экономят на кибербезопасности

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ТАСС, 21 августа. Компьютеры благотворительных организаций Великобритании подвержены большому риску кибератак, так как компании не вкладывают достаточно средств в усиление кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства, опубликованном в понедельник на официальном сайте правительства страны.

"Благотворительным организациям следует прилагать больше усилий для защиты деликатной информации", - приводятся в сообщении слова госминистра Мэтта Хэнкока.

Ранее правительство Великобритании пригрозило компаниям, недостаточно защищенным от кибератак, штрафами до 17 млн фунтов стерлингов ($22 млн). Такое предупреждение содержалось в сообщении, распространенном 8 августа тем же британским министерством в связи с обсуждением мер обеспечения национальной кибербезопасности. Речь шла в первую очередь об операторах в сферах электроэнергии, транспорта, водоснабжения, энергетики, здравоохранения и цифровой инфраструктуры.

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