Более 30 млн рублей федеральных средств направлены пострадавшим от паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Более 30 млн рублей федеральной помощи перечислено в пострадавшие от паводка районы Приморского края. Средства предназначены для выплат компенсаций, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС.

"Бюджетные ассигнования на оказание гражданам единовременной материальной помощи из федерального бюджета в размере более 30 млн рублей направлены через районные отделения "Почта России" для выплаты гражданам. Из них получено на руки на общую сумму свыше 19 млн рублей. Из краевого бюджета было проведено более 2 900 выплат гражданам на сумму свыше 46 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило около 650 млн рублей на компенсации пострадавшим от паводка. Их списки составляют оценочные комиссии - в районах Приморья продолжают работать 139 таких комиссий. Из них 79 - по оценке ущерба, нанесенного жилым домам и земельным участкам.

Одновременно с оценкой ущерба продолжаются восстановительные работы. Сотрудниками МЧС уже расчищено 1707 придомовых территорий, произведена откачка из 691 подвала жилых домов, восстановлено более 13 км оград приусадебных участков, просушено свыше 230 домов.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, военнослужащие железнодорожного батальона в минувшие выходные завершили ремонт и восстановление железнодорожных путей в Приморье. В ходе работ был восстановлен железнодорожный перегон Оленевод - Веневитино Дальневосточной железной дороги. В ликвидации последствия паводка в Приморье участвуют более 3900 человек, свыше 300 единиц техники, 74 плавсредства, три воздушных судна.

Паводок в Приморье

В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа, в ряде населенных пунктов Приморского края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий, 12 социальных объектов.

По данным МЧС, на утро 21 августа подтопленных объектов нет, в пунктах временного размещения находятся 33 человека, среди них 14 детей.