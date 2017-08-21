Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 21 августа

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Желтый уровень опасности погоды объявлен в Московском регионе и ряде других субъектов Центрального федерального округа 21 августа из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается в понедельник на сайте Гидрометцентра РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении.
Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Высокие температура и пожароопасность, помимо Московского региона, прогнозируются также в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.
Кроме того, по информации метеослужбы, в Брянской и Тверской областях пройдут грозы.
По данным синоптиков, в понедельник воздух в столице прогреется до 29 градусов. Ожидается, что днем в Москве осадков не будет, порывы ветра составят 3-8 м/с.