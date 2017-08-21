Роспотребнадзор обнаружил нарушения в 81% проверенных детских лагерей

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор проверил 28 тыс. детских оздоровительных лагерей в РФ и в 81% из них нашел нарушения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В ходе проверок нарушения были выявлены в 81% проверенных оздоровительных учреждений", - говорится в пресс-релизе.
Общая сумма административных штрафов составила более 120 млн рублей.
"По представлению Роспотребнадзора судами принято решение о приостановлении деятельности по 55 объектам, нарушавших обязательные требования, в правоохранительные органы передано 13 дел, Роспотребнадзором временно отстранено от работы 620 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Всего в рамках оздоровительных смен в РФ работало 40,5 тыс. лагерей, в которых отдохнули почти 4,5 млн детей.
"Роспотребнадзор обнаружил 16 несанкционированных лагерей которые работали без уведомлений Роспотребнадзора", - говорится во сообщении ведомства.