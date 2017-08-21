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Путин отметил востребованность работы сотрудников ФМБА в нештатных ситуациях

Общество
21 августа, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Президент подчеркнул, что Федеральное медико-биологическое агентство "располагает мощным научным, кадровым потенциалом, развитой сетью лечебных и исследовательских учреждений"

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) с 70-летием со дня основания ведомства. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Его трудовая летопись началась с создания в августе 1947 года соответствующего управления при Министерстве здравоохранения СССР. За прошедшее время ведомство внесло значимый вклад в медико-санитарное обеспечение работников ключевых, высокотехнологичных отраслей отечественной экономики, представителей спорта высших достижений, жителей закрытых административно-территориальных образований и наукоградов", - говорится, в частности, в поздравительной телеграмме главы государства.

"Сегодня агентство располагает мощным научным, кадровым потенциалом, развитой сетью лечебных и исследовательских учреждений. Важно, что вы, его сотрудники, стремитесь не только сохранять высокую профессиональную планку, заданную предшественниками, но и смело, по-новаторски подходите к решению стоящих перед вами современных задач. И конечно, ваш труд особо востребован в нештатных, чрезвычайных ситуациях", - добавил Путин.

Президент пожелал сотрудникам ФМБА здоровья и благополучия, а также успехов "в крайне ответственной и очень нужной для страны работе".

ФМБА - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции государственного санитарно- эпидемиологического надзора в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на объектах и территориях закрытых административно- территориальных образований. Кроме того, ведомство оказывает государственные услуги и управляет госимуществом в сфере оказания медицинской помощи, организации деятельности службы крови, контроля за безопасностью донорской крови и ее компонентов. Находится в ведении Министерства здравоохранения РФ.

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