Лавров оставил запись в книге соболезнований посольства Испании

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оставил в понедельник запись в книге соболезнований, открытой посольством Испании в память о жертвах теракта в Барселоне 17 августа.

У входа в здание диппредставительства министра встречал посол Испании в Москве Игнасио Ибаньес. Прежде чем оставить запись в книге, министр возложил цветы у крыльца посольства, где устроен импровизированный мемориал в память о жертвах теракта.

В записи в книге соболезнований Лавров подчеркнул важность общих усилий в борьбе с терроризмом. "От имени Министерства иностранных дел, от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате отвратительных террористических актов в Каталонии, - отметил министр. - Россия, не понаслышке знающая истинное число террористов, последовательно выступает за формирование универсального фронта для борьбы с этим злом. Вместе мы победим!"

"Прошу передать слова солидарности и поддержки родным и близким погибших, пожелания выздоровления всем пострадавшим", - добавил Лавров.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 14 человек и более 130 пострадали. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В этом инциденте погиб один человек и шесть получили травмы.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).