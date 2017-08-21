В Китае запустят мобильное приложение "телохранитель на час"

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Жителям города Циндао (восточнокитайская провинция Шаньдун) с сентября будет доступна услуга по найму телохранителя за почасовую оплату. Как сообщает газета "Чжунго циньняньбао", при помощи мобильного приложения клиент сможет в любое время обратиться за услугами профессионального охранника.

Мобильное приложение "Цзиньи-вэй" напоминает программы по вызову такси - на экране мобильного устройства отображается местоположение ближайших к пользователю свободных телохранителей, которых можно будет нанять нажатием кнопки. Стоимость аренды охранника будет варьироваться от уровня его профессиональных навыков и задач, которые ему предстоит решить. "В основной круг задач телохранителей входит сопровождение и защита клиента, а также охрана его ценных вещей", - заявили разработчики приложения.

Ожидается, что телохранителей в ряде случаев также будут привлекать и к "решению споров и конфликтов". "Однако при этом пользователям необходимо соблюдать рамки закона", - подчеркнули в компании.

На первом этапе услуга будет доступна только в городе Шаньдун - в реестре поисковика уже зарегистрированы 50 тыс. охранников из 47 организаций. В случае признания эксперимента успешным, услуга будет распространена и на другие города страны.

Цзиньи-вэй - тайная служба охраны императоров династии Мин (1368-1644), созданная в 1382 году. Одной из первых обязанностей Цзиньи-вэй была слежка за собственными гражданами, а позже и за чиновниками. Члены Цзиньи-вэй подчинялись только императору и были уполномочены отменять судебные разбирательства в отношении тех, кого они считали врагом народа. Они имели право задерживать, допрашивать, арестовывать и наказывать без суда.