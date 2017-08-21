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"Искусство Лего" будет работать в Москве до 27 августа

Общество
21 августа, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Позже выставка переедет в Санкт-Петербург, где будет открыта с 15 сентября по 8 января 2018 года

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Выставка "Искусство Лего" американского художника Натана Савайя, открывшаяся в Москве в феврале, будет работать в российской столице до 27 августа, а потом переедет в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил в понедельник продюсер выставки в РФ Александр Начкебия.

Выставка открылась в "Экспоцентре" 23 февраля. Изначально предполагалось, что она будет работать до 16 апреля, сроки продлили, а затем перенесли экспозицию в Центральный Дом художника. "До 27 августа выставка еще пробудет в ЦДХ, а потом переедет в Санкт-Петербург, где будет открыта с 15 сентября по 8 января 2018 года", - отметил продюсер. Он рассказал, что, начиная с 23 февраля, экспозицию посетили около 270 тыс. человек.

"Искусство Лего" до Москвы увидели более 2 млн посетителей в США, Франции, Австралии, Италии, Германии и других странах. На московской выставке представлено более ста произведений искусства, среди которых объемные скульптуры из кубиков "Лего" - популярные персонажи кино, герои мультфильмов, всемирно известные статуи и портреты известных людей.

Кроме того, организована большая игровая и развлекательная зоны для посетителей разных возрастов. Самым популярным залом стала экспозиция "Мастера прошлого", где среди прочего можно увидеть Мону Лизу, Микки Мауса, Парфенон, а также картины Климта и Яна ван Эйка, созданные из кубиков "Лего".

Натан Савайя - известный американский художник из Нью- Йорка. Его выставки проходили в лучших музеях и галереях мира, в том числе the Time Warner Centre в Нью-Йорке, the Art and Culture Centre в Голливуде, the Spot Gallery в Париже.

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