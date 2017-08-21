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Глава МЧС и врио губернатора Пермского края открыли новое пожарное депо в Перми

Общество
21 августа, 12:00 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 21, августа. /ТАСС

Вместе со зданием депо построен и спортивно-тренировочный комплекс

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ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и врио губернатора Пермского края Максим Решетников открыли новое пожарное депо в Ленинском районе Перми. Оно было построено в рамках краевой целевой программы "Пожарная безопасность Пермского края".

"Это знаковое событие. На боевое дежурство ставится мощное новое подразделение, которое будет прикрывать и городскую застройку, и социально значимые объекты", - сказал Пучков на церемонии открытия пожарного депо. Министр уточнил, что новое подразделение создано благодаря усилиям руководства Пермского края.

"Пермский край является одним из передовых по совместному развитию всех планов и программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказал Пучков. Он пояснил, что в регионе уделяется много внимания созданию уютной, комфортной и безопасной среды.

В свою очередь врио губернатора Пермского края Максим Решетников сообщил, что это одно из семи депо, которые будут построены в регионе. "До конца года будет открыто еще одно такое депо", - сказал он. Строительство нового пожарного депо повысит уровень обеспечения безопасности в Ленинском районе Перми, на территории которого расположен Пермский перинатальный центр, а также большое количество социально значимых организаций и учреждений.

Общая площадь депо превышает 1000 кв метров. Вместе со зданием депо построен и спортивно-тренировочный комплекс, который включает в себя смотровую башню со штурмовой лестницей, комбинированную спортивную площадку, беговую дорожку. На строительство объекта из бюджета края было выделено 54,756 млн рублей.

Глава МЧС и руководитель региона пообщались с личным составом новой части, осмотрели помещения и проверили условия труда пожарных. Пучков сообщил, что приоритет в трудоустройстве будет отдаваться местным жителям. По видео- конференц-связи, которой оборудовано пожарное депо, он также связался с пожарно-спасательными подразделениям других районов области и заслушал доклады о складывающейся обстановке.

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Персоны
Пучков, Владимир Андреевич Решетников, Максим Геннадьевич
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