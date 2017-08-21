Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение

Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"

Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго" 21 августа, 1:02

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Столичная улица Сретенка получила второе рождение после реконструкции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, открыв эту улицу после проведенного комплексного благоустройства по программе "Моя улица".

"Заканчивается реконструкция главных исторических улиц Москвы, Сретенки. Приведены в порядок сама улица, фасады зданий, дворы", - сказал Собянин, общаясь с местными жителями. По его словам, на улице сохранены две полосы движения для автомобилей, потому скорость движения по Сретенке не ухудшится.

"Будет введено двустороннее движение автобусов, количество пассажиров на них увеличится в четыре раза. С учетом того, что в этом году Сретенский монастырь получил новый храм, Сретенка получила второе рождение. Спасибо за терпение, оно того стоило", - сказал мэр Москвы. Он отметил, что теперь практически каждый день будут открываться новые объекты после благоустройства, а улицы будут избавляться от строительных ограждений и лесов.

В рамках благоустройства Сретенки количество наземных пешеходных переходов увеличилось с шести до восьми, установлено 79 новых опор освещения, а воздушные кабельные линии убраны под землю. Кроме того, на Сретенке установлены три навигационные стелы с точками доступа к городской сети Wi-Fi, поставлено 20 урн. Ожидается, что после благоустройства поток пешеходов на Сретенке увеличится в среднем в два раза, до 3,4 тыс. человек в час.

В настоящее время по Сретенке в одном направлении курсируют автобусы маршрутов М9 и Н6. Начиная с осени, они будут следовать по Сретенке в обоих направлениях, благодаря встречной выделенной полосе. Кроме того, через Сретенку пройдет еще один новый магистральный маршрут, который свяжет ее с проспектом Мира, Кремлевским кольцом, Новым Арбатом и Кутузовским проспектом. За счет перераспределения пассажиропотока будет снижена нагрузка на станции метро "Сухаревская", "Библиотека имени Ленина", "Арбатская".

В текущем году в рамках программы "Моя улица" проводится благоустройство 118 улиц и городских площадей. Всего 89 объектов, протяженностью 65 км.