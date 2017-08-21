Общественная палата открыла горячую линию для жалоб на поборы в школах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ открыла горячую линию для жалоб на случаи незаконного сбора денег с родителей в российских школах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, поступившем в ТАСС в понедельник.

"В ОП РФ открылась горячая линия по денежным сборам в школах, на эту линию граждане могут сообщить о просьбах сдавать деньги или покупать что-то для нужд школы. Обратиться на горячую линию можно по телефону 8-800-737-77-66", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что решение об открытии этой линии вызвано "участившимися сообщениями в СМИ о том, что некоторые родители школьников вынуждены покупать за собственные средства различные вещи для школы".

"Горячая линия поможет выявить проблемы в данной сфере, систематизировать их, оценить степень готовности школ к новому учебному году. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы", - приводит пресс-служба ОП слова инициатора горячей линии, первого зампредседателя комиссии ОП по развитию образования и науки Людмилы Дудовой.