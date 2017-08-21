Эксперт: Россия своими усилиями остановила глобальное потепление на год

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия с 1990 года почти на 50% снизила количество выбрасываемых парниковых газов, что затормозило глобальное потепление на целый год. Об этом в пятницу на Климатическом форуме городов России рассказал исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.

"Мы существенно снизили объем выбросов, почти на половину, потом стабилизировались на этом уровне. <...> Если бы мы в России сохранили уровень выбросов 90 года, то к настоящему времени мы бы выбросили на 41 млрд. тонн/эквивалент больше, это примерно столько, сколько выбрасывает мир из всех источников. То есть Россия практически своими усилиями остановила глобальное потепление на целый год, и это имеет существенный эффект", - рассказал Башмаков.

Обязательства по снижению выбросов парниковых газов были приняты Россией в рамках Киотского протокола по климату в октябре 2004 года. Также Россия подписала Парижское соглашение по климату к 2019 году.