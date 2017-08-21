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Сирийские дети получили более 10 тысяч подарков от юнармейцев

Общество
21 августа, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Сбор помощи продолжается

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Юнармейцы отправили сирийским детям более 10 тыс. подарков и до сих пор продолжают сбор помощи. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" Дмитрий Труненков.

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© Минобороны России

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"Хочу отметить, что особое внимание мы уделяем социальной составляющей. Наши ребята посещают детские дома, помогают пенсионерам и ветеранам, приводят в порядок памятники, делают и многое другое. Так, в преддверии Нового года мы провели акцию "12 тысяч добрых дел", с началом года эта акция не остановилась. До сих пор мы продолжаем собирать помощь сирийским детям, которым отправлено уже более 10 тысяч подарков", - сказал Труненков.

По его словам, работа с юнармейцами ведется многоплановая, и военная подготовка молодежи - это только одно из многочисленных направлений деятельности. Работа ведется по нескольким направлениям, в том числе военно-прикладное, спортивное, культурно-историческое, интеллектуальное и социальное.

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