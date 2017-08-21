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Овсянников поручил учесть в бюджете объекты капстроя, на которые не готовы сметы

Общество
21 августа, 13:42 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 21, августа. /ТАСС

Врио губернатора Севастополя также добавил, что строительные работы будут осуществляться по мере готовности проектно-сметной документации

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил при формировании бюджета города на три года учесть в нем расходы на капстроительство объектов, стоимость строительства которых еще не определена. Об этом он сказал в понедельник на заседании правительства.

Овсянников пояснил, что по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Севастополь 18 августа, глава государства по обращению местных властей дал поручение в Минфин РФ разрешить Севастополю закладывать такие расходы в бюджете.

"Так как у нас трехлетний бюджет, выход на строительные работы у нас будет осуществляться по мере готовности проектно-сметной документации, всю ее мы на момент формирования бюджета не имеем, мы обратились [к президенту] с просьбой учитывать расходы в бюджете по мере выхода проектно-сметной документации. Соответствующее поручение в Минфин России дано: рассмотреть наше обращение, поэтому просьба учитывать это, департаментам осуществлять проектирование, с учетом, что большая часть будет произведена до 1 июля 2018 года, но при формировании бюджета расходы на капстрой закладывать, имея в виду, что проектная документация будет выходить и 2018 году, и в 2019 году", - сказал Овсянников.

На заседании правительства Севастополя глава департамента капстроительства Михаил Демиденко озвучил информацию о том, что в этом году власти города начинают проектирование 89 объектов социальной сферы, в том числе, 11 детсадов, шесть школ, капремонта двух детских оздоровительных лагерей, а также четырех поликлиник, пяти больниц, шести подстанций скорой помощи, 13 физкультурно-оздоровительных комплексов, трех объектов водных видов спорта, учреждений культуры и других. Стоимость строительства всех этих объектов будет определена в ходе составления проектно-сметной документации.

Помимо этого, врио губернатора Овсянников дал поручение в адрес своего заместителя Юрия Кривова, курирующего в правительстве социальный блок, относительно контроля за реконструкции объектов культуры Севастополя в связи с предстоящим увеличением финансирования. В том числе это касается Художественного музея им. М. П. Крошицкого, Театра юного зрителя, художественной школы и других. Овсянников пояснил, что власти Севастополя обратились к президенту с просьбой выделении дополнительного финансирования, и глава государства сделал необходимое поручение.

Аналогичные поручения прозвучали и в адрес других заместителей Овсянникова. Одно из них относится к подготовке предложений по созданию в Севастополе в районе Артбухты городского парка с мемориальным комплексом, поддержанное президентом. Второе - относительно обеспечения постановки на ремонт в Севастополе крейсера ЧФ РФ "Москва", поручение об этом также было дано президентом в ходе встречи.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Овсянников, Дмитрий Владимирович
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