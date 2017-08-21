Разместившие видео рэп-баттла Oxxxymiron и Гнойного СМИ привлекут к ответственности

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор привлечет к административной ответственности СМИ, разместившие видеозапись с нецензурной бранью словесного состязания двух рэперов - Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Гнойного (Вячеслав Машнов). Об этом говорится в заявлении ведомства, размещенного в понедельник на официальном сайте.
"Роскомнадзор привлечет к административной ответственности средства массовой информации, разместившие в своих материалах видеозапись популярного рэп-баттла, содержащую нецензурную брань, - отмечено в заявлении. - Протоколы об административном правонарушении будут составлены в отношении сетевого издания "РИА Новости", электронного периодического издания "МК.ru", сетевого издания "tvrain.ru", сетевого издания "Republic Magazine", сетевого издания "maximonline.ru" (максимонлайн.ру) - официальный сайт мужского журнала "MAXIM", электронного периодического издания "aif.ru".
По данным ведомства, еще 26 СМИ, разместившим в своих материалах гиперссылки на данное видео, расположенное на стороннем видеохостинге, будут направлены профилактические письма.
Сумма административного штрафа составляет 50 тыс. рублей.
Статья 4 федерального закона "О средствах массовой информации" запрещает использование средств массовой информации для распространения материалов, содержащих нецензурую брань. Мультимедийные материалы сетевых изданий, в том числе прикрепленные изображения, видеозаписи и гиперссылки на сторонние ресурсы, являются частью контента зарегистрированных электронных СМИ.