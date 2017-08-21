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СМИ: часы Биг-Бена в последний раз пробили полдень перед реставрацией

Общество
21 августа, 14:56 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что реставрация рассчитана на четыре года

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Материал из 1 страницы
© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 21 августа. Лондонские куранты на Башне Елизаветы Вестминстерского дворца, неофициально именуемые Биг-Беном по названию главного колокола, в последний раз издали полуденный звон перед началом реставрации, рассчитанной на четыре года. Об этом сообщила в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее сообщалось, что 21 августа самый крупный колокол весом в 13,7 тонны будет отсоединен от часового механизма, чтобы обеспечить таким образом безопасность работников, которые займутся ремонтом одного из самых узнаваемых символов британской столицы. Этот колокол был установлен в 1859 году и позднее прозван в народе Биг-Беном.

Что касается самих часов, то видимым на время ремонта останется только один из четырех циферблатов, стрелки которого станут показывать точное время благодаря электрическому приводу, пока специалисты будут реставрировать оригинальный часовой механизм. Помимо этого в башне установят лифт для быстрого и безопасного доступа наверх. Реставраторы также займутся трещинами в кирпичной кладке и восстановлением черепицы на крыше.

Строительство Башни Елизаветы высотой 96 метров по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина было завершено в 1858 году. Она является памятником викторианской эпохи и входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. До 2012 года она называлась часовой башней Вестминстерского дворца. В честь 60-летия правления королевы Елизаветы II ее назвали именем монарха.

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