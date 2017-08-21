На Ямале могут изменить технологию строительства дорог из-за таяния вечной мерзлоты

ТАСС, 21 августа. Технология строительства автодорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) может измениться из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе дирекции дорожного хозяйства ЯНАО.

Ранее пресс-служба правительства ЯНАО сообщала, что на участке строящейся автодороги "Надым - Салехард" наблюдаются просадки, причиной которых, по одной из версий, стало таяние вечной мерзлоты.

"Сейчас на автодороге работают специалисты, которые бурят дорожное полотно, чтобы найти причину произошедшего. Одна из версий, почему это произошло, - таяние вечной мерзлоты, в условиях которой мы строим дороги в ЯНАО. Если подтвердится, что дорога просела из-за этого, то в регионе будут скорректированы правила строительства дорог", - сообщили в пресс-службе дирекции дорожного хозяйства.

В пресс-службе добавили, что все научные работы должны быть завершены в начале сентября. "Сейчас мы строим дороги с учетом условий вечной мерзлоты, но если будет доказано, что ее таяние приводит к деформации дорожного плотна, то, конечно, какие-то пункты в технологии строительства автодорог будут скорректированы", - сказал собеседник агентства.