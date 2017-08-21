Guardian: издательству Кембриджского университета грозит бойкот из-за блокировки статей

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ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Издательство Кембриджского университета (Cambridge University Press) может столкнуться с бойкотом со стороны академиков из разных стран, если оно не откажется от удовлетворения требования властей КНР по блокировке в интернете сотен статей, опубликованных в своем журнале The China Quarterly. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.
По ее данным, несколько академиков со всего мира выступили с обращением, осуждающим попытки Китая "экспортировать свою цензуру в темы, которые не соответствуют его концепции".
Ранее издательство выполнило требование китайской стороны по блокировке 300 статей на чувствительные политические темы в электронной версии журнала The China Quarterly. В черном списке оказались материалы, в частности, посвященные культурной революции Мао Цзэдуна и событиям на площади Тяньаньмэнь.
"Если издательство Кембриджского университета соглашается с требованиями китайского правительства, мы, преподаватели и университеты, оставляем за собой право прибегнуть к другим действиям, включая бойкот издательства и связанных с ним журналов", - говорится в петиции, автором которой является профессор Пекинского университета Кристофер Болдинг.