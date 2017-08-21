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Металлурги Мурманской области организовали в моногороде экоквест и уборку мусора

Общество
21 августа, 15:35 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, августа. /ТАСС

В акции, организованной горно-металлургической компанией "Норникель", приняли участие более 130 человек

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МУРМАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Экологический квест по сбору и сортировке мусора "Настройся на эковолну" прошел в моногороде Мончегорск Мурманской области. В акции приняли участие более 130 человек, сообщили в пресс-службе Кольской горно - металлургической компании (ГМК, входит в "Норникель").

"В течение лета экомарафонцы выполняли задания первых трех этапов: проводили собственные экологические исследования, организовывали акции и мастер - классы, сочиняли стихи и снимали видеоролики, знакомились с работой заповедников. Задача четвертого этапа - придумать и реализовать собственные природоохранные проекты", - сказали в компании.

В экоквесте в Мончегорске к сотрудникам компании, участвующим в экомарафоне, подключились представители многих городских организаций и учреждений. По просьбе жителей микрорайона Монча экологический десант высадился в лесном массиве между физкультурно - оздоровительным комплексом и домом 5а по улице Морошковая.

За час собрали более двух тонн мусора, который тут же сортировался для дальнейшей переработки.

"Настройся на эковолну" - составляющая экомарафона "ПонесЛось!", организованного "Норникелем". Впервые экоквест состоялся летом 2016 года. В 2017 году компания организовала широкомасштабный экологический марафон, в котором участвует более 300 работников предприятий группы компаний "Норникель" в Москве, на Кольском полуострове и на Таймыре.

Теперь эстафету "Настройся на эковолну" в Мурманской области принимает Печенгский район, где также расположено предприятие "Норникеля". В ближайшие выходные экоквест состоится в городах Никель и Заполярный.

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