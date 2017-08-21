Путин наградил медалью Ушакова 47 британцев - участников Северных конвоев

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил 47 британцев - участников Северных конвоев медалью Ушакова. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем отмечается, что подданные Великобритании награждены "за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях".
Кроме того, за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Путин удостоил госнаград еще ряд иностранных граждан. В частности, орденом Дружбы награжден премьер-министр Мекленбурга-передней Померании (Германия) Эрвин Зеллеринг, посол Кубы в РФ Эмилио Лосада Гарсия, спецпредставитель правительства Франции по вопросам отношений с РФ Жан-Пьер Шевенман и другие.