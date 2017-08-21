Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин наградил медалью Ушакова 47 британцев - участников Северных конвоев

Общество
21 августа, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Подданные Великобритании награждены "за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил 47 британцев - участников Северных конвоев медалью Ушакова. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Смотрите также

Путин впечатлен заслугами и артистизмом награжденных им россиян и иностранцев

Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам и иностранным гражданам

Британским ветеранам Северных конвоев вручили российские боевые награды

В нем отмечается, что подданные Великобритании награждены "за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях".

Кроме того, за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Путин удостоил госнаград еще ряд иностранных граждан. В частности, орденом Дружбы награжден премьер-министр Мекленбурга-передней Померании (Германия) Эрвин Зеллеринг, посол Кубы в РФ Эмилио Лосада Гарсия, спецпредставитель правительства Франции по вопросам отношений с РФ Жан-Пьер Шевенман и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вторая мировая война
Страны
Россия Великобритания
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
19
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под Калининградом
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
2
В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов
3
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама