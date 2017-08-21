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На станциях МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду

Общество
21 августа, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Отмечается, что раздавать воду начинают, если температура на станциях подземки и МЦК достигает 28 градусов и не понижается в течение полутора часов

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Раздача питьевой воды организована на станциях Московского центрального кольца (МЦК) в понедельник, 21 августа, в связи с жаркой погодой. Об этом в понедельник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Раздача воды поможет нашим пассажирам справиться с жарой. Бутылку можно взять с собой, чтобы поддерживать комфортные для организма условия на протяжении всей поездки", - приводятся на портале слова начальника отдела организации обслуживания пассажиров Московско-Тверской пригородной пассажирской компании Юлии Бузиной.

Отмечается, что раздавать пассажирам воду начинают, если температура на станциях подземки и МЦК достигает 28 градусов и не понижается в течение полутора часов. "Специалисты по ночам включают все вентиляторы, чтобы обеспечить приток прохладного воздуха на станции и в тоннели. А на 117 самых жарких станциях такое проветривание продолжается и днем", - говорится в сообщении.

Бутылки с питьевой водой также раздают в понедельник на железнодорожных вокзалах столицы.

Желтый уровень опасности погоды объявлен в Московском регионе и ряде других субъектов Центрального федерального округа 21 августа из-за высокой пожароопасности. По данным синоптиков, в понедельник воздух в столице прогреется до 29 градусов. Ожидается, что днем в Москве осадков не будет, порывы ветра составят 3-8 метров в секунду.

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