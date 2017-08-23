Казнь без доказательства вины: 90 лет делу Сакко и Ванцетти

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История Сакко и Ванцетти — одна из самых громких страниц рабочего движения начала ХХ века, но о ней не забывали и позже. В 1971 году, когда режиссер Джулиано Монтальдо снял фильм "Сакко и Ванцетти", он тут же был номинирован на "Золотую ветвь" Каннского кинофестиваля. Рабочим-анархистам посвящена песня La Marche De Sacco Et Vanzetti, музыку для которой написал сам Эннио Морриконе, а исполняла ее Мирей Матье.
Это история о том, как людей осудили не за преступление, а из-за их национальности (в США в 1920-е не любили иммигрантов из Италии) и политической позиции (к анархизму и другим левацким идеям американские власти относились не менее подозрительно, чем к итальянцам).
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Очень активно эту историю "рекламировали" и в СССР, что немного странно: да, это был отличный способ показать продажность и беспринципность "буржуазного суда", но, с другой стороны, подсудимые были анархистами, а ведь анархистов советская власть тоже не особенно жаловала.
Тем не менее в городах Советского Союза на рубеже 20–30-х годов появилось семь десятков улиц Сакко и Ванцетти. А в 1930 году в честь анархистов назвали карандашную фабрику в Москве, которая закрылась только в 2007-м. И для многих людей на постсоветском пространстве имена Сакко и Ванцетти ассоциировались прежде всего… с карандашами.
И Сакко, и Ванцетти еще подростками приехали в США из Италии. Первый работал на обувной фабрике, второй был чернорабочим на шахте, а потом торговал рыбой. 20-е годы прошлого века не лучшее время для рабочего класса — хозяин мог не заплатить зарплату, выгнать по своей прихоти без всякого выходного пособия, а рабочий день мог длиться 12–14 часов. И это не сидение в офисе, а тяжелый, вредный для здоровья физический труд. Но в самом плохом положении были иммигранты. Им платили вдвое меньше, чем "коренным американцам".
Сакко и Ванцетти такое положение дел не устраивает, и они начинают борьбу за свои трудовые права: организовывают митинги и забастовки. Это приводит их в ряды анархистов, хотя ни в какую официальную организацию он не вступают (а может, и вступают, но большинство ультралевых организаций в США под запретом, так что такое вступление в любом случае было тайным).
В какой-то момент они становятся настоящей "костью в горле" для губернатора Массачусетса Олвина Фаллера. Того подозревают в причастности к гибели одного из рабочих штата. Сакко и Ванцетти участвуют в организации масштабных митингов, где прямо обвиняют Фаллера. И как раз накануне одного из таких митингов их очень "вовремя" арестовывают, а после обвиняют в нападении на кассира обувной фабрики, убийстве и краже крупной суммы денег из заводской кассы.
Последующий судебный процесс пресса описывает как абсолютный фарс. Судья отказывается слушать свидетелей защиты (потому что они итальянцы и якобы защищают "своих"), зато слушает десятки свидетелей обвинения. Большинство наблюдателей уверены — прокуратура выставляет фиктивных свидетелей, они путаются в показаниях, называют разное число нападавших, разные приметы и цвета машины, на которой скрылись грабители. Но судья вопреки всякой логике эти показания принимает.
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Процесс становится политическим и нарочито несправедливым. Митинги в поддержку обвиняемых разгоняет морская пехота. За Сакко и Ванцетти вступаются Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Бернард Шоу, Папа Римский Пий XI — бесполезно. Их приговаривают к смертной казни на электрическом стуле. Из тюрьмы Ванцетти напишет короткую записку маленькому сыну Сакко: "Твой отец не преступник, а один из отважнейших людей в мире! Он пожертвовал всем дорогим и святым человеческому сердцу во имя веры в свободу и правосудие для всех".
Ровно через полвека, 23 августа 1977 года, новый губернатор Массачусетса Майкл Дукакис издаст официальный акт о том, что Сакко и Ванцетти были осуждены и казнены "без достаточных доказательств их вины". Дукакис назовет произошедшее "вершиной несправедливости американской юстиции" и заявит, что "пора окончательно очистить их имена от позора". Но это было только политическое заявление одного губернатора. Судебная система США своего решения не пересмотрела.
Едва ли не ключевую роль в раскрутке истории о деле Сакко и Ванцетти сыграл писатель-социалист и журналист-расследователь Эптон Синклер. В 1928 году он публикует "документальный роман" о процессе под названием "Бостон". Несмотря на то, что произведение это, по сути, художественное (хотя и с элементами документалистики), все персонажи процесса выведены под своими именами: обвиняемые, прокурор, губернатор. "Бостон" очень убедительно и наглядно доказывал читателю, что суд над рабочими был пристрастным и нечестным. Роман имел огромный успех. Именно с "Бостона" в западной интеллектуальной среде (а также, разумеется, в СССР) представление о том, что Сакко и Ванцетти невиновны, стало "общим местом".
В 2005 году эффект разорвавшейся бомбы произвела публикация письма Синклера юристу Джону Бердсли от 29 августа 1929 года. Оказывается, что сам Синклер, несмотря на весь пафос его романа-расследования, в невиновности Сакко и Ванцетти все-таки сомневался — на суде путались не только свидетели обвинения, но и сами обвиняемые, а также немногочисленные допущенные до процесса свидетели защиты.
Тогда Синклер встретился с глазу на глаз с одним из адвокатов, Фредом Муром, и настойчиво попросил его "рассказать правду". После долгих убеждений и обещания молчать Синклер выяснил, что Мур также не уверен в невиновности своих подзащитных. Более того, он подозревает, что преступление они, вероятно, совершили. Сакко и Ванцетти были близки к вооруженным подпольным анархистским группам — насилие ради политических целей (например, экспроприация для нужд политической организации) не должно было их остановить.
В итоге Мур даже пытался сфабриковать алиби для своих клиентов — отсюда нестыковки в показаниях. Отчасти это было жестом отчаяния и попыткой ответить собственными подтасовками на подтасовки прокуратуры. Но эта стратегия с треском провалилась. Сами Сакко и Ванцетти никогда виновными себя не признавали и не говорили об этом защитнику. Все это — только собственные заключения Мура, которые долгое время были тайной.
В любом случае и Мур, и Синклер до конца жизни считали, что вина Сакко и Ванцетти следствием и судом доказана не была. Вне зависимости от того, совершали они преступление или нет.
Андрей Веселов