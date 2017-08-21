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Мурманский рыбный порт впервые за 40 лет отремонтировал помещения для докеров

Общество
21 августа, 16:36 UTC+3

Сумма вложений составила 12 млн рублей

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МУРМАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Мурманский морской рыбный порт (ММРП) впервые за 40 лет капитально отремонтировал помещения для докеров. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь ММРП Алексей Бакуменко, сумма вложений составила 12 млн рублей.

"В общей сложности подготовка помещений, их ремонт и закупка нового оборудования обошлись в 12 млн рублей, такой ремонт проведен впервые за 40 лет", - сказал представитель порта.

Важность ремонта и создания комфортных условий работникам руководители порта объясняют тяжелыми условиями труда докеров. Они разгружают суда в любую погоду: летом и зимой, в зной и метель, отдыхая только при шторме. При этом до последнего времени люди переодевались, обедали и отдыхали в одном и том же помещении, где не работала вентиляция.

Модернизация и реконструкция позволила предоставить докерам раздевалки, несколько новых санузлов взамен одного старого, 18 новых вместо восьми старых душевых, помещения для сушки рабочей одежды и обуви, прачечную и многие другие удобства. Общая площадь ремонта - 850 кв. метров. Одновременно здесь теперь могут переодеваться 150 человек.

При этом впервые раздевалки были разделены на две зоны. Первая - "чистая" - где сотрудники снимают-надевают одежду, в которой пришли на работу. Затем через санитарный переход докеры заходят в "грязную" зону, где переодеваются в рабочие комбинезоны. Обедать докеры теперь будут не в раздевалках, а в столовой, оборудованной микроволновыми печами и титаном, сушить одежду и обувь - в специальной комнате с 6 инфракрасными обогревателями, главным подарком докерам стала капитально отремонтированная сауна, которая не работала 20 лет.

"Мурманский морской рыбный порт" - одно из крупнейших предприятий Северного региона, специализированное на перегрузке грузов рыболовных судов, плавбаз и транспортных рефрижераторов. Благодаря незамерзающему Кольскому заливу ведет работу круглогодично. --0--иф/ик

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