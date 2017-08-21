Новый ведущий "Пусть говорят" пообещал сохранить традиции передачи

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Новый ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов пообещал сохранить лучшие традиции передачи. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

"В истории программы, как и в моей профессиональной судьбе, наступает новый этап, - приводит пресс-служба слова Борисова. - При этом мы будем бережно хранить все лучшее, так что зрителей ждет обновленное, но все то же любимое ими главное ток-шоу большой страны".

При этом Борисов сказал, что не намерен подражать манере ведущего Андрея Малахова, который перешел на работу на телеканал "Россия 1".

"Что касается Андрея, его решение - его право. Желаю ему новых высот и успешных экспериментов, - заметил Борисов. - Для меня это не только профессионал, но и настоящий друг, который всегда был и остается рядом. Подражать ему бесполезно, поэтому я буду оставаться собой".

Дмитрий Борисов родился в 1985 году в Черновцах. В 2007 году окончил историко-филологический факультет РГГУ. С 2001 года сотрудничал с "Эхо Москвы", работал в службе информации, вел еженедельные авторские программы.

На Первом канале работает с 2006 года. Известность получил как ведущий программ "Вечерние новости с Дмитрием Борисовым" и "Время". В 2015 году был назначен на пост генпродюсера АО "Первый канал. Всемирная сеть", отвечает за развитие и укрепление позиций международного вещания, а также каналов "Цифрового Телесемейства" Первого.