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Новый ведущий "Пусть говорят" пообещал сохранить традиции передачи

Общество
21 августа, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Дмитрий Борисов отметил, что не намерен подражать манере Андрея Малахова

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Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Новый ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов пообещал сохранить лучшие традиции передачи. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

"В истории программы, как и в моей профессиональной судьбе, наступает новый этап, - приводит пресс-служба слова Борисова. - При этом мы будем бережно хранить все лучшее, так что зрителей ждет обновленное, но все то же любимое ими главное ток-шоу большой страны".

При этом Борисов сказал, что не намерен подражать манере ведущего Андрея Малахова, который перешел на работу на телеканал "Россия 1".

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"Что касается Андрея, его решение - его право. Желаю ему новых высот и успешных экспериментов, - заметил Борисов. - Для меня это не только профессионал, но и настоящий друг, который всегда был и остается рядом. Подражать ему бесполезно, поэтому я буду оставаться собой".

Дмитрий Борисов родился в 1985 году в Черновцах. В 2007 году окончил историко-филологический факультет РГГУ. С 2001 года сотрудничал с "Эхо Москвы", работал в службе информации, вел еженедельные авторские программы.

На Первом канале работает с 2006 года. Известность получил как ведущий программ "Вечерние новости с Дмитрием Борисовым" и "Время". В 2015 году был назначен на пост генпродюсера АО "Первый канал. Всемирная сеть", отвечает за развитие и укрепление позиций международного вещания, а также каналов "Цифрового Телесемейства" Первого.

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