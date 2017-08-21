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Женщина стала командиром самолета впервые в истории авиакомпании Utair

Общество
21 августа, 16:52 UTC+3 ТАСС

31-летняя Виктория Кумова будет летать на лайнере Boeing-737

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ТАСС, 21 августа. Женщина впервые в истории авиакомпании Utair стала командиром самолета после девяти лет работы вторым пилотом. 31-летняя Виктория Кумова будет летать на лайнере Boeing-737, сообщает в понедельник пресс-служба компании-перевозчика.

"Впервые в истории авиакомпании женщина стала командиром самолета. Кумова получила квалификацию командира Boeing-737 в 31 год после девяти лет работы вторым пилотом гражданской авиации и 4,72 тыс. часов налета на самолетах Boeing-737, Ан-2 и Як-18Т. В Utair девушка пришла спустя год после окончания Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, за время работы у нее не было ни одного авиационного происшествия", - поясняют в пресс-службе.

Торжественное вручение удостоверения командира воздушного судна состоялось в сквере Авиаторов в Тюмени. "Любовь к небу мне передалась от отца. В авиации он уже 35 лет и в профессии для меня главный пример. В нашей отрасли к женщинам-пилотам порой относятся с некоторой осторожностью, но однажды в меня поверили и дали шанс осуществить мечту детства", - приводит пресс-служба слова Кумовой.

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